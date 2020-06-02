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В кубанских санаториях уже отдыхают более тысячи туристов

В кубанских санаториях уже отдыхают более тысячи туристов

Санатории Краснодарского края, имеющие медицинские лицензии, начали принимать отдыхающих 1 июня, в первый же день в них въехали более 1 тыс человек.

"71 здравница возобновила свою работу. Это объекты в Анапе, Новороссийске, Горячем Ключе, Геленджике, Сочи, Апшеронском, Лабинском, Туапсинском и Белореченском районах. Они уже приняли 1 097 человек, которые приехали по путевкам", - говорится в сообщении пресс-службы администрации Краснодарского края, пишет ТАСС.

Санатории принимают только туристов со справкой об отсутствии коронавируса, пляжи на Кубани остаются закрытыми.

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Вестник Кавказа

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