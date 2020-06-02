Матвиенко рассказала о результатах тестирования на COVID-19 в Совете Федерации

Все члены Совета Федерации перед пленарным заседанием прошли тестирование на COVID-19, у всех результаты отрицательные. Об этом сообщила председатель верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко.

"Все анализы отрицательные, с чем я вас и поздравляю", - приводит ее слова ТАСС.

В соответствии с правилами, ряд сенаторов работает удаленно, отметила спикер Совета Федерации.

Кроме того, она указала, что погода за окном располагает к работе. "Самое главное - чтобы июнь был в курсе, что он лето", - пошутила Матвиенко, признавшись, что "очень хочется летней погоды".