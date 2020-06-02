Матвиенко рассказала о результатах тестирования на COVID-19 в Совете Федерации
Все члены Совета Федерации перед пленарным заседанием прошли тестирование на COVID-19, у всех результаты отрицательные. Об этом сообщила председатель верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко.
"Все анализы отрицательные, с чем я вас и поздравляю", - приводит ее слова ТАСС.
В соответствии с правилами, ряд сенаторов работает удаленно, отметила спикер Совета Федерации.
Кроме того, она указала, что погода за окном располагает к работе. "Самое главное - чтобы июнь был в курсе, что он лето", - пошутила Матвиенко, признавшись, что "очень хочется летней погоды".
Вестник Кавказа
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