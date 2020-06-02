В России от коронавируса погибло свыше 5 тыс человек

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса сообщает, что за сутки в России коронавирус нашли у 8 863 человек, скончались еще 182 пациента. Всего в России умерли 5 037 больных коронавирусом.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 - 8 тыс. 863 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 3 тыс. 715 (41,9%) без клинических проявлений. В Москве - 2 тыс. 286, в Московской области - 732", - информирует штаб.

В Петербурге коронавирус выявили у 376 человек, в Дагестане - у 132, в Ставропольском крае - 85, в Краснодарском крае - 79, в Кабардино-Балкарии - 75, в Карачаево-Черкесии - 67, в Северной Осетии - 50, в Ингушетии - 37, в Чечне - 17, в Адыгее - 16, в Крыму - 2.

Коэффициенты распространения коронавируса в России и Москве 2 июня обновили максимумы с 9 и 10 мая. По России коэффициент достиг 1,06, прибавив 0,02, а в Москве - 1,02, прибавив за сутки также 0,02.

Суточный прирост больных в России составил 2,1%, за сутки выписали 11 108 человек, из которых более половины (6 030) в Москве. За все время в России выздоровели почти 187 тыс человек.