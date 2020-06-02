Источники: перенос заседания ОПЕК+ с 10 на 4 июня - почти решенное дело

Вопрос о переносе заседания ОПЕК+ с 10 на 4 июня можно считать закрытым, соответствующее решение может быть принято уже сегодня, сообщили три источника в ОПЕК.

"Заседание может быть перенесено на 4 июня, окончательного решения пока нет. Но никто против этого не возражает", - цитирует одного из них ТАСС.

Другой источник подтвердил слова первого, уточнив, что членам сделки "осталось прийти к консенсусу по поводу сроков продления".

Изначально ближневосточные члены ОПЕК предлагали оставить в силе максимальный уровень сокращения до конца текущего года, но против этого выступила Россия, так что сейчас самый обсуждаемый вариант - продление на период до трех месяцев, сообщили источники в делегациях.

Еще один собеседник пояснил, что для вынесения окончательного решения о переносе даты заседания министры ожидают данных по исполнению сделки в прошлом месяце. Другой источник заявил, что о переносе встречи может быть сообщено сегодня, поскольку данные по исполнению условий соглашения в мае должны быть готовы именно в этот день.