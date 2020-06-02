К концу года Минтруда Казахстана ожидает более 6% безработных

Уровень безработицы в Казахстане к концу года составит, ориентировочно, 6,1% - сообщил министр труда и социальной защиты страны Биржан Нурымбетов.

"По итогам первого квартала количество занятых в экономике составляло 8,8 млн человек. В марте-апреле в связи с введением карантинных мер вне занятости временно оказались 4,2 млн казахстанцев", - сказал министр сегодня на заседании правительства, передает "АиФ Казахстан".

Уровень безработицы в первом квартале 2020 года составил 4,8%. Ослабление карантинных мер началось с 20 апреля, и это способствовало поэтапному возобновлению занятости. Принимаемые правительством меры по восстановлению экономики позволят стабилизировать ситуацию на рынке труда с июля текущего года. Работой нужно обеспечить 1 млн 220 тыс человек, - добавил министр.

Ранее глава Министерства говорил, оценивал уровень безработицы к концу года в 5,9%.