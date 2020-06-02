Кубань тряхнуло на 3,5

В Краснодарском крае было зарегистрировано землетрясение магнитудой 3,5, жертв и разрушений нет, сообщили в региональном управлении МЧС.

В чрезвычайном ведомстве уточнили, что сейсмическая активность была зафиксирована в Крымском районе. "Жертв и разрушений нет. Объекты жизнеобеспечения и экономики работают в штатном режиме", - сообщает МЧС.

Местные власти для обследования последствий землетрясения направили на место оперативные группы, передает РИА Новости.