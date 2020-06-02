В Ингушетии высадили 30 га белой акации

Ингушские экологи высадили около 80 тыс деревьев белой акации в лесничествах региона, - рассказал и. о. министра экологии и природных ресурсов Магомед Евлоев.

"В рамках реализации госзадания, а также в целях искусственного лесовосстановления и лесоразведения, было посажено 78 тыс саженцев акации белой. Общая площадь посадки составила 30 га. Среди них наибольшие площади высажены в Сунженском участковом лесничестве - 52 тыс лесной культуры на 20 га, и в Назрановском - 26 тыс на 10 га", - рассказал Евлоев, передает ТАСС.

Министерство, несмотря на пандемию коронавируса, смогло выполнить все работы с опережением сроков, в течение марта и апреля. При этом были соблюдены все нормы безопасности.

Белая акация - засухоустойчивое дерево, которое растет довольно быстро. Этот вид является медоносным, что станет неоценимой поддержкой для пасечников и поможет сократить ежегодную гибель пчел, а также улучшить экологическое состояние региона, - добавил Магомед Евлоев.