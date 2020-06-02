Армения первой на Южном Кавказе преодолела порог в 10 тыс больных Covid-19

За прошедшие сутки в Армении выявили 517 новых случаев коронавируса. Скончались за сутки 19 пациентов. На 2 июня в республике коронавирусом инфицированы более 10 тыс человек, таким образом, судя по официальной статистике, как минимум, каждый 300-й житель Армении был заражен коронавирусом.

"В Армении подтверждены 10009 случаев коронавируса. Излечились 3427 пациентов. Скончались 158 человек", - сообщается на сайте Минздрава Армении.

Накануне было известно о смерти от коронавируса 139 человек, сообщалось о 500 больных, которые находятся в тяжелом состоянии. Режим ЧП в Армении продлен до 13 июня.

1 июня о своем заражении коронавирусом рассказал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

В Армении на лечении остаются 6368 пациентов. В Грузии коронавирус подтвержден у 794 пациентов, в Азербайджане - у 5 662, на лечении остаются менее 2,1 тыс человек.