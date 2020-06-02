Очередное российско-турецкое патрулирование прошло в Идлибе

Российские и турецкие военнослужащие сегодня провели очередное патрулирование участка трассы М-4 в Идлибе (Сирия), такое сообщение распространил российский Центр примирения.

В нем говорится, что, согласно договоренностям между президентами РФ и Турции, которые были достигнуты 5 марта в Москве, во вторник прошло очередное, 14-е по счету, совместное патрулирование участка трассы М-4 в зоне деэскалации Идлиб, соединяющей города Алеппо и Латакию.

От России в патрулировании участвовали два БТР-82А и бронеавтомобиль "Тигр", с воздуха ситуацию контролировали БПЛА, пишет РИА Новости.

О каких-либо инцидентах информации нет.