Пять событий, вошедших в историю 2 июня

- В 1891 году по предложению ирландского предпринимателя Уильяма Маккрама в футболе введено пенальти. Изначально одиннадцатиметровый удар вызвал протест и неприятие среди футболистов, а пресса окрестила его death penalty (смертной казнью). Однако мнение общественности изменилось после матча на Кубок Англии, когда в четвертьфинальной встрече между "Сток Сити" и "Ноттс Каунти" 14 февраля 1891 года свободный удар после умышленной игры рукой на линии ворот не завершился голом.

- В 1896 году итальянец Гульельмо Маркони подал в Великобритании заявку получение патента на изобретение радио. Вопросами передачи электромагнитных волн изобретатель заинтересовался после того, как ознакомился с посмертно изданными трудами Генриха Герца и Николы Теслы. После этого он поступил в обучение к профессору физики Болонского университета Аугусто Риги, занимавшемуся исследованиями в этом направлении.

Первый эксперимент по сигнализации с помощью электромагнитных волн Маркони поставил в 1894 году в имении своего отца в Болонье. Позднее он послал беспроводной сигнал из своего сада в поле на расстояние нескольких сотен метров. Тогда же изобретатель предложил использование беспроводной связи министерству почты и телеграфа, но получил отказ.

- В 1924 году Конгрессом США был принят Закон о гражданстве индейцев, также известный как Закон Снайдера, согласно которому американское гражданство получили все представители коренных народов США. 14-я поправка к Конституции США гарантировала гражданство лицам, рожденным на территории государства, но подчеркивалось, что эти лица должны быть подчинены юрисдикции США. Но поскольку юрисдикция США не распространялась на некоторые племенные территории, члены этих племен не имели права на гражданство. Закон подписал президент Дж. Калвин Кулидж 2 июня 1924 года. Любопытно, что в этот день в 1537 Папа Римский Павел III издал специальную буллу, запрещающую обращение американских индейцев в рабство.

- В 1953 году в Вестминстерском аббатстве состоялась коронация королевы Великобритании Елизаветы II. Церемония впервые в истории Великобритании транслировалась по телевидению. На престол королева взошла 6 февраля 1952 года в возрасте двадцати пяти лет, после смерти своего отца, короля Георга VI. Таким образом, Елизавета II является рекордсменом среди всех британских монархов по возрасту и продолжительности нахождения на престоле.

- В 1955 году в этот день на территории Казахской ССР был основан космодром Байконур, ставший первой, а также крупнейшей в мире пусковой площадкой. Космодром использовался как первый и основной космодром СССР, вплоть до его распада, после чего был передан получившей независимость Республике Казахстан. На протяжении многих лет Байконур сохранял лидирующее место в мире по числу пусков, второе место занимал космодром мыс Канаверал (США), а третье — Гвианский космический центр (космодром Европейского космического агентства во Французской Гвиане).