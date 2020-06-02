70% москвичей планируют летом отдохнуть в России

Исследование консалтинговой компании CBRE показало, что большинство москвичей готовы провести отпуск в России.

"Основная часть - 78% опрошенных - готова путешествовать внутри России. Среди тех, кто рассматривает путешествия по России, 70% готовы отправиться в путешествие через сравнительно небольшой промежуток времени после завершения режима самоизоляции - от нескольких недель до двух-трех месяцев, чтобы не пропускать летний сезон", - говорится в исследовании, пишет ТАСС.

Жители Москвы планируют отдохнуть в Крыму, Краснодарском крае, также популярны Алтай, Байкал и природные заповедники Дальнего Востока. Основной фактор при выборе направления - стоимость. Экономить на отдыхе решили 44%, потратить сколько и прежде - 55%.

Каждый пятый москвич не считает вариантом отдых внутри страны. Главная причина в соотношении стоимости и качества услуг, также жителей столицы смущает идея 14-дневного карантина в месте отдыха и неопределенность санитарно-эпидемиологических требований регионов.

Несмотря на пандемию, 93% опрошенных москвичей надеются на отдых за границей в этом году.