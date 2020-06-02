Больного коронавирусом нашли в мэрии Еревана

Сотрудник мэрии Еревана заразился коронавирусом, об этом рассказал ее пресс-секретарь Акоп Карапетян.

Он напомнил, что еще несколько недель назад ведомство сообщило, что больной COVID-19 выявлен в одном из подконтрольных предприятий, занимающихся сбором мусора.

"Несколько дней назад сообщили о том, что инфицирован сотрудник детского сада. Определены контакты инфицированных и предприняты шаги, предписываемые Минздравом", - приводит слова Карапетяна Sputnik Армения.

Пресс-секретарь пояснил, что непосредственно в мэрии заразился один человек, в подконтрольных структурах выявлено несколько заболевших. При этом в руководстве - от мэра до глав управлений и руководителей административных районов - инфицированных нет.

Карапетян добавил, что заболевшие сотрудники не контактировали непосредственно с гражданами.