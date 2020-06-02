ДТП под Бахчисараем унесло две жизни

Минувшей ночью в результате столкновения автомобилей на трассе Симферополь – Бахчисарай – Севастополь в Крыму погибли два человека, - передает пресс-служба МВД по региону.

"Авария произошла с участием авто Renault Kangoo и Lada Priora. По предварительной информации, водитель 1980 года рождения, управляя автомобилем Renault, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с двигающимся во встречном направлении автомобилем Lada Priora под управлением водителя 1985 года рождения", - сообщили в пресс-службе, передает "АиФ-Крым".

Спасатели извлекли пострадавших из авто и передали сотрудникам скорой помощи.

На месте аварии погибли водитель отечественного авто и пассажир иномарки.