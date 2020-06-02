В Казахстане назвали регионы, лидирующие и отстающие по трудоустройству

Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин рассказал, какие регионы в республике являются лидерами и аутсайдерами по уровню трудоустройства.

"Занятость является ключевым приоритетом, особенно в нынешних условиях восстановления экономики и бизнеса", - отметил он, напомнив о сложной ситуации. "Чрезвычайное положение действовало в течение двух месяцев, предприятия и бизнес не работали", - цитирует премьера Спутник - Казахстан.

Хорошие показатели по уровню трудоустройства в Восточно-Казахстанской, Костанайской, Жамбылской и Павлодарской областях, заявил Мамин.

В то же время отстают Шымкент, Актюбинская, Мангистауская и Западно-Казахстанская области, указал он.

Глава правительства поручил министерствам труда, нацэкономики, сельского хозяйства совместно с акиматами принять меры по активизации занятости в рамках всех государственных программ.