Сильный взрыв произошел на АЗС в Тбилиси: есть пострадавший
На АЗС в Тбилиси произошел взрыв, пострадал один человек. Об этом сообщила Служба по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии, уточнив, что инцидента случился на улице Амашукели вблизи плато Нуцубидзе.
В результате взрыва возник пожар в здании на территории станции, были разбиты окна в соседних домах.
Возгорание уже ликвидировано, а пострадавший, который работает на той же заправке, доставлен в медпункт командой скорой помощи. По информации врачей, его состояние тяжелое, пишет Спутник - Грузия.
На месте ЧП работали шесть пожарно-спасательных команд, сотрудники полиции и бригады скорой помощи.
МВД начало расследование.
Вестник Кавказа
в YouTubeПодписаться