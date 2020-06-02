Сильный взрыв произошел на АЗС в Тбилиси: есть пострадавший

На АЗС в Тбилиси произошел взрыв, пострадал один человек. Об этом сообщила Служба по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии, уточнив, что инцидента случился на улице Амашукели вблизи плато Нуцубидзе.

В результате взрыва возник пожар в здании на территории станции, были разбиты окна в соседних домах.

Возгорание уже ликвидировано, а пострадавший, который работает на той же заправке, доставлен в медпункт командой скорой помощи. По информации врачей, его состояние тяжелое, пишет Спутник - Грузия.

На месте ЧП работали шесть пожарно-спасательных команд, сотрудники полиции и бригады скорой помощи.

МВД начало расследование.