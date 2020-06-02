Более 6 тысяч человек излечились от коронавируса в Москве за сутки

За сутки в столице вылечились от коронавируса более 6 тыс человек, всего излечившихся в городе более 88 тыс.

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело еще 6 030 человек. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 88 269", - рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, пишет ТАСС.

Это второй максимальный показатель за все время пандемии, больше выздоровевших за сутки было зафиксировано только 26 мая - 8033 человека. Напомним, накануне выздоровели 2 060 москвичей.

Вылечившиеся могут стать донорами плазмы, для этого нужно обратиться на горячую линию по номеру 8 (495) 870-45-16, которая работает ежедневно с 9:00 до 19:00.