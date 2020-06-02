Самый старый мужчина на Земле назвал секрет долголетия

Житель Бухареста Думитру Команеску признан самым старым мужчиной в мире после смерти 112-летнего британца Боба Уэйтона, пишет Romania Insider, ссылаясь на данные Геронтологической исследовательской группы.

Думитру Команеску 111 лет. Он появился на свет 8 ноября 1908 года в коммуне Провица-де-Жос. Сначала учился на математическом факультете, потом бросил науку и начал изучать сельское хозяйство, где и проработал 70 лет жизни, передает РИА Новости.

Долгожитель сообщил, что считает причиной своего долголетия любовь семьи - жены, сыновей и внуков.

Напомним, прежний рекордсмен Боб Уэйтон скончался от рака в возрасте 112 лет и 60 дней.