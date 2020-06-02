ЛУЧШЕДОМА » Новости

Самый старый мужчина на Земле назвал секрет долголетия

страница Centrul Municipal pentru Dialog București на Facebook
страница Centrul Municipal pentru Dialog București на Facebook

Житель Бухареста Думитру Команеску признан самым старым мужчиной в мире после смерти 112-летнего британца Боба Уэйтона, пишет Romania Insider, ссылаясь на данные Геронтологической исследовательской группы.

Думитру Команеску 111 лет. Он появился на свет 8 ноября 1908 года в коммуне Провица-де-Жос. Сначала учился на математическом факультете, потом бросил науку и начал изучать сельское хозяйство, где и проработал 70 лет жизни, передает РИА Новости.

Долгожитель сообщил, что считает причиной своего долголетия любовь семьи - жены, сыновей и внуков.

Напомним, прежний рекордсмен Боб Уэйтон скончался от рака в возрасте 112 лет и 60 дней.

310 просмотров







Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!