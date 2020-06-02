Военные химики продезинфицировали аэродром на Ставрополье

Специалисты радиохимической и биологической защиты (РХБЗ) Южного военного округа (ЮВО) в Ставропольском крае провели дезинфекцию аэродрома Холодногорский перед первой тренировкой Парада Победы, - сообщает пресс-служба ЮВО.

"В ближайшее время на аэродроме состоится первая тренировка парадных расчетов в составе военного гарнизона. В состав парадных расчетов входит почти 1,7 тыс военнослужащих ЮВО и 48 единиц военной техники. Общая площадь обрабатываемой поверхности составила около 5 тыс кв м, включая наземную поверхность, трибуны и другие места массового скопления людей", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс-Юг".

На территории аэродрома оборудуют военные медпункты, на которых дважды в день будет проводиться замер температуры, а также двойная спецобработка рук всех участников тренировки для недопущения появления и распространения вирусных заболеваний, - добавили в пресс-службе округа.