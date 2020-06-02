Шанхайский инфекционист назвал три главных правила измерения температуру

Заведующий инфекционным отделением больницы "Хуашань" в Шанхае, глава шанхайской экспертной группы по лечению коронавируса Чжан Вэньхун в интервью Qianjiang Evening News назвал три ключевых правила точного измерения температуры.

Во-первых, отметил он, при использовании бесконтактных термометров лучше наводить их на лоб, а не на руку, передает РИА Новости.

Во-вторых, Вэньхун посоветовал не измерять температуру сразу после еды, так как она может оказаться на полградуса выше.

В-третьих, не имеет смысла проводить процедуру после физических нагрузок, поскольку они также способствуют повышению температуры тела, указал специалист.