Шанхайский инфекционист назвал три главных правила измерения температуру
Заведующий инфекционным отделением больницы "Хуашань" в Шанхае, глава шанхайской экспертной группы по лечению коронавируса Чжан Вэньхун в интервью Qianjiang Evening News назвал три ключевых правила точного измерения температуры.
Во-первых, отметил он, при использовании бесконтактных термометров лучше наводить их на лоб, а не на руку, передает РИА Новости.
Во-вторых, Вэньхун посоветовал не измерять температуру сразу после еды, так как она может оказаться на полградуса выше.
В-третьих, не имеет смысла проводить процедуру после физических нагрузок, поскольку они также способствуют повышению температуры тела, указал специалист.
Вестник Кавказа
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