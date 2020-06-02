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В Подмосковье 3 июня откроются бани и салоны красоты

В Подмосковье 3 июня откроются бани и салоны красоты

С 3 июня в Московской области возобновить работу смогут салоны красоты, спа-салоны, солярии, сауны и бани в помещениях площадью до 400 кв м и с отдельным входом

Соответствующее постановление подписал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Вернуться к работе "салоны красоты, косметические, спа-салоны, массажные салоны, солярии, сауны и иные объекты, в которых оказываются подобные услуги (за исключением услуг, оказываемых дистанционным способом, в том числе с условием доставки), организации, оказывающие предоставление услуг бань и душевых, оказываемых при очном присутствии гражданина, деятельность которых ранее была приостановлена" смогут при соблюдении необходимых санитарных требований, пишет ТАСС.

 

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Вестник Кавказа

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