В Подмосковье 3 июня откроются бани и салоны красоты

С 3 июня в Московской области возобновить работу смогут салоны красоты, спа-салоны, солярии, сауны и бани в помещениях площадью до 400 кв м и с отдельным входом

Соответствующее постановление подписал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Вернуться к работе "салоны красоты, косметические, спа-салоны, массажные салоны, солярии, сауны и иные объекты, в которых оказываются подобные услуги (за исключением услуг, оказываемых дистанционным способом, в том числе с условием доставки), организации, оказывающие предоставление услуг бань и душевых, оказываемых при очном присутствии гражданина, деятельность которых ранее была приостановлена" смогут при соблюдении необходимых санитарных требований, пишет ТАСС.