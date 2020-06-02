Часть дагестанских больниц возвращаются к плановому лечению

Руководство пяти больниц Дагестана приняло решение о постепенном возвращении к плановому лечению больных, - сообщила представитель Минздрава региона Залина Муртазалиева.

"В Дагестане к плановому лечению возвращаются пять больниц, ранее перепрофилированных под коронавирус. Среди них Республиканский урологический центр, который в настоящее время выписал пациентов, госпитализированных с симптомами COVID-19 и уже принимает профильных больных. К плановому лечению возвращается Республиканская офтальмологическая больница", - рассказала Муртазалиева, передает "Интерфакс-Юг".

Все эти клиники в самый разгар пандемии по приказу Минздрава Дагестана были в рекордно короткие сроки перепрофилированы под инфекционные стационары, а сейчас больничные мощности под больных COVID-19 в таком количестве уже не нужны, и врачи возвращаются в свой обычный профиль. Принимать своих пациентов также начнут и три из четырех частных клиник, - сказала представитель ведомства, добавив, что на сегодня в Дагестане пациентов с COVID-19 принимают 62 государственные клиники и одна негосударственная, в которых развернуто 7 тыс 992 койки.