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Возможный трубоукладчик "Северного потока-2" сменил владельца?

Возможный трубоукладчик &quot;Северного потока-2&quot; сменил владельца?

Судно-трубоукладчик "Академик Черский", которое называют возможным достройщиком газопровода "Северный поток-2", находится в собственности Самарского теплоэнергетического имущественного фонда (СТИФ). Об этом со ссылкой на выписку из регистрации судна в Российском международном реестре судов пишет РБК.

Ранее о собственнике "Академика Черского" не сообщалось, а в качестве эксплуатирующей организации называлась "дочка" "Газпрома" - ООО "Газпром флот".

В эксплуатационном управлении этого ООО судно находилось с 2016 года и фигурировало на сайте "Газпром флота" по крайней мере до февраля нынешнего года.

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Вестник Кавказа

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