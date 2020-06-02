Возможный трубоукладчик "Северного потока-2" сменил владельца?

Судно-трубоукладчик "Академик Черский", которое называют возможным достройщиком газопровода "Северный поток-2", находится в собственности Самарского теплоэнергетического имущественного фонда (СТИФ). Об этом со ссылкой на выписку из регистрации судна в Российском международном реестре судов пишет РБК.

Ранее о собственнике "Академика Черского" не сообщалось, а в качестве эксплуатирующей организации называлась "дочка" "Газпрома" - ООО "Газпром флот".

В эксплуатационном управлении этого ООО судно находилось с 2016 года и фигурировало на сайте "Газпром флота" по крайней мере до февраля нынешнего года.