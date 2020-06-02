Вода вернулась к жителям Адлерского района Сочи

На водоводе в Адлерском районе Сочи устранили аварию, из-за которой без воды оставались около 1,5 тысяч жителей.

Как сообщает МУП Сочи "Водоканал", авария случилась вечером 1 июня на улице Гастелло в Сочи. Без воды оказались жители домов на 12 улицах. Воду им подвозили двумя автоцистернами, пишет РИА Новости.

"В 08:30 2 июня в Адлере завершены аварийно-ремонтные работы на водоводе. Производится наполнение системы водоснабжения", - информирует местный "Водоканал".

Аварию удалось устранить силами семи сотрудников водоканала и трех единиц специальной техники.