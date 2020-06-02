Цены на нефть идут вверх на ожидании встречи министров стран ОПЕК+

Котировки нефти растут на сигналах о том, что нефтедобывающие страны, в том числе Россия и Саудовская Аравия, могут продлить нынешний уровень сокращения добычи до 1 сентября.

Так, к 8:00 мск августовские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,32 (0,84%), до $38,64 за баррель. Июльские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,18 (0,51%) до $35,62 за баррель, - передает "Интерфакс".

В апреле страны ОПЕК+ решили сократить добычу нефти на два года на фоне резкого падения глобального спроса в условиях пандемии коронавируса. По условиям соглашения, по сравнению с уровнем октября 2018 года (для России и Саудовской Аравии установлены отдельные базы отсчета - 11 млн б/с) добыча странами ОПЕК+ будет снижена на 9,7 млн б/с (на 23%) в мае-июне, а в дальнейшем темпы сокращений будут замедляться. Так, с июня до конца 2020 года снижение должно составить 7,7 млн б/с (на 18%), далее, до мая 2022 года - 5,7 млн б/с (на 14%).

Саудовская Аравия настаивает, чтобы нынешние темпы снижения добычи - на 9,7 млн б/с - сохранялись до конца текущего года, в то время как Россия хотела бы ослабить темпы сокращений с 1 июля. Стороны обсуждают компромиссный вариант, который может заключаться в сохранении текущих темпов снижения добычи до 1 сентября, отмечают источники.

По данным источников The Wall Street Journal, встреча министров ОПЕК+ будет перенесена с 9 июня на 4 июня.