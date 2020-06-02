Россияне из Армении и Ирана вернутся сегодня на родину

Сегодня состоятся вывозные рейсы в РФ из Армении, Ирана, Индии, Южной Кореи и Испании, такое сообщение распространила Минкомсвязь.

В частности, должны совершится рейсы Дели - Москва, Сеул - Владивосток - Москва, Тегеран - Москва, Ереван - Минеральные Воды, а также перенесенный с 1 июня перелет Мадрид - Москва, пишет РИА Новости.

Напомним, Россия из-за пандемии коронавируса с 27 марта остановила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами, с 31 марта было сокращено количество вывозных рейсов, введены ограничения на число прибывающих пассажиров.