Мантуров: российское здравоохранение показало свою эффективность

Глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что власти сделали все возможное, чтобы граждане страны как можно меньше почувствовали на себе проблемы из-за распространения коронавируса.

"Если говорить в общем, то первостепенная задача разделилась на две составляющие в марте. Первая касается обеспечения системы здравоохранения средствами индивидуальной защиты, фармпрепаратами, в том числе и вакцинами, тест-системами. Вторая составляющая, как оказалось, не менее существенная - обеспечить население бесперебойно продуктами питания и продукцией первой необходимости", - отметил он.

Мантуров подчеркнул, что российская система здравоохранения показала свою эффективность в борьбе с пандемией коронавируса, передает РИА Новости.