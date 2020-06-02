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Организаторы детского праздника на Кубани заплатят штраф

Организаторы детского праздника на Кубани заплатят штраф

1 июня в честь Дня защиты детей в станице Каневской Краснодарского края прошел детский праздник, вопреки существующему карантину.

Отдыхающие не отреагировали на просьбы покинуть праздник и рекомендации соблюдать карантин, составлены протоколы об административном правонарушении на организаторов и участников. Наказание определит суд, пишут "Кубанские новости".

Карантин в Краснодарском крае продлен до 6 июня, запрещено проведение массовых мероприятий и посещение общественных мест, введен масочный режим.

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Вестник Кавказа

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