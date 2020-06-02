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В казахстанском Балхаше под супругами рухнул балкон - СМИ

В казахстанском Балхаше под супругами рухнул балкон - СМИ

Балкон жилого дома обрушился вместе со стоящими на нем людьми в поселке Шашубай близ города Балхаша, передает телеканал "КТК".

Дом, где произошло ЧП, признан ветхим. И в один момент, когда мужчина с женщиной вместе вышли на балкон, он обрушился под их весом, - передает Sputnik Казахстан.

При падении 46-летний мужчина получил сотрясение мозга, ушиб грудной клетки и разрыв печени, сейчас он находится в реанимации. Его 36-летняя супруга получила повреждение грудной клетки, перелом локтевых костей и раны лица.

Казахстанские правоохранители пока квалифицировали произошедшее как несчастный случай.

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Вестник Кавказа

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