Роскачество: регулярное питье воды из-под крана может плохо повлиять на здоровье

Водопроводная вода не соответствует опережающим требованиям стандарта Роскачества, об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что качество воды из-под крана полностью соответствует нормативам СанПиН (санитарные правила и нормы), однако уступает бутилированной и "не дотягивается до опережающих требований стандарта Роскачества для бутилированной питьевой воды".

"Повышенное содержание аммиака, нитрит-иона и повышенная альфа-активность при регулярном употреблении такой воды может негативно влиять на организм", - цитирует сообщение РИА Новости.

Таким образом, если бы образец водопроводной воды включался в рейтинг Роскачества вместе с бутилированной питьевой водой, то он набрал бы 0 баллов.