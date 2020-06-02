Объявлена дата внесения в парламент Грузии обновленного бюджета

Правительство Грузии 5 июня представит в парламент скорректированную версию бюджета. Об этом заявил председатель финансово-бюджетного комитета Ираклий Ковзанадзе.

Исходя из Бюджетного кодекса и регламента парламента, финансово-бюджетный комитет подготовит график рассмотрения документа, это позволит приступить к его обсуждению в парламентских комитетах, отметил он.

"Рассмотрение поправок в бюджет начнется с будущей недели", - цитирует Ковзанадзе Спутник - Грузия.

Ранее премьер-министр Георгий Гахария сообщил, что проект бюджета уже согласован с МВФ и в документ внесены все виды помощи в рамках антикризисного плана правительства.