Минобороны начинает испытания российской вакцины от коронавируса

В Минобороны России объявили о начале клинических испытаний отечественной вакцины от коронавируса. Тестирование пройдет на добровольцах из числа военнослужащих.

"Для проверки безопасности и эффективности вакцины отобрано 50 военнослужащих, в том числе пять женщин, добровольно изъявивших желание принять участие в апробации современного препарата", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

В разработке участвовали военные - сотрудники 48-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны, испытания также пройдут на базе этого института.

Уже завтра, 3 июня, первая группа добровольцев заселится в специальное медицинское учреждение при институте для предварительного углубленного медицинского обследования и подготовки к эксперименту.

Напомним, 26 мая глава Минобороны Сергей Шойгу пообещал президенту РФ Владимиру Путину, что военные завершат клинические испытания вакцины до конца июля. Ранее в 48-м ЦНИИ испытывались вакцины от лихорадки Эбола, ближневосточного респираторного синдрома MERS и универсальная вакцина от гриппа.