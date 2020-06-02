Жителей столичного региона ждут холодные дожди

Сегодня жителей столичного региона ждут холодные кратковременные дожди и промозглый северо-восточный ветер, а воздух прогреется лишь до плюс 13 градусов, - сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Сегодня синоптическая ситуация будет обусловлена влиянием циклонического вихря с юго-запада, из-за чего небо будет хмуриться, прошумят холодные дожди, что наряду с промозглым северо-восточным ветром оставит температурный фон на 8-9 градусов ниже климатической нормы", - рассказал Тишковец, передает РИА Новости.

Температура в столице составит плюс 11-13 градусов, в Подмосковье - плюс 9-14. Ветер северо-восточный, его скорость составит 5-10 м/с, порывистый.

Атмосферное давление будет меняться мало и составит 745 мм рт ст, - добавил Тишковец.