Стадион "Краснодара" признан лучшим в РПЛ

Стадион футбольного клуба "Краснодар" признан лучшей ареной в Российской Премьер-Лиги (РПЛ) по версии болельщиков. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице РПЛ в Instagram.

В финал голосования, которое проходило в аккаунте РПЛ в Twitter, вышли стадион "Краснодара" и "Газпром-Арена", на которой свои домашние матчи проводит петербургский "Зенит". В финале стадион "Краснодара" набрал 57% голосов

Напомним, стадион "Краснодар" был построен в 2016 году. Арена вмещает более 35,5 тыс человек.