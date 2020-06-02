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Стадион "Краснодара" признан лучшим в РПЛ

Фото с сайта ФК "Краснодар"
Фото с сайта ФК "Краснодар"

Стадион футбольного клуба "Краснодар" признан лучшей ареной в Российской Премьер-Лиги (РПЛ) по версии болельщиков. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице РПЛ в Instagram.

В финал голосования, которое проходило в аккаунте РПЛ в Twitter, вышли стадион "Краснодара" и "Газпром-Арена", на которой свои домашние матчи проводит петербургский "Зенит". В финале стадион "Краснодара" набрал 57% голосов

Напомним, стадион "Краснодар" был построен в 2016 году. Арена вмещает более 35,5 тыс человек.

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Вестник Кавказа

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