"Аэрофлот" сокращает количество рейсов на Юг России

Руководство авиакомпании "Аэрофлот" приняло решение о сокращении количества рейсов в начале июня, - следует из информации на сайте перевозчика.

С 1 июня компания впервые за время пандемии перешла к наращиванию полетов, но скорректировала ранее анонсированные рейсы. Предполагалось, что компания в том числе увеличит число полетов на Юг: в мае перевозчик совершал семь рейсов в неделю в Анапу, в июне планировалось увеличить количество рейсов до 22. Число рейсов в Сочи должно было вырасти с 14 до 26, в Краснодар - с 14 до почти 30, в Минеральные Воды - с 14 до 28, в Симферополь - с 34 до 83. Частоту рейсов в Санкт-Петербург планировалось увеличить с 42 до 70, в Калининград - с 14 до 24, - передает ТАСС.

Теперь количество рейсов на ближайшие несколько дней сокращено. Так, частота рейсов в Санкт-Петербург на 2 и 3 июня сокращена с 10 до шести рейсов в день. В неделю (с 2 по 8 июня) количество рейсов сокращено до 59, в Анапу - до 20, в Сочи - до 19, в Краснодар и Минеральные Воды - до 26, а в Симферополь - до 64.

Что касается региональной программы, то она пока значительно не изменилась. Например, в Саратов компания планирует в июне выполнять 14 рейсов в неделю (в мае - четыре), во Владивосток - 14 рейсов (вместо семи), количество рейсов в Екатеринбург сокращено до 20 с ранее запланированных 24 рейсов.