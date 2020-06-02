Флойд Мэйуэзер вызвался оплатить похороны Джорджа Флойда

Экс-чемпион мира по боксу американец Флойд Мэйуэзер оплатит расходы на похороны Джорджа Флойда, умершего после задержания полицией в городе Миннеаполисе (штат Миннесота), - сообщил телеканалу ESPN представитель Мэйуэзера Леонард Эллерби.

"Мэйуэзер, наверное, придет в бешенство за то, что я говорю это, но он определенно заплатит за похороны", - заявил представитель, передает ТАСС.

Экс-боксер уже связывался с семьей афроамериканца, чья смерть спровоцировала массовые акции протеста в США, и получил согласие на свое предложение.

"Флойд занимается подобным более 20 лет", - сказал Эллерби, пояснив, что бывший боксер в конкретном случае не стремится к саморекламе и предпочел бы умолчать о своем поступке.

Напомним, на счету 43-летнего Мэйуэзера 50 боев и 50 побед в профессиональной боксерской карьере.