Рогозин: Россия модернизирует два стартовых комплекса на космодроме Байконур

Россия планирует модернизировать на космодроме Байконур два стартовых комплекса для запусков ракет "Союз-2" и "Союз-5", - рассказал глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.

Говоря о 65-летии легендарного космодрома, Рогозин отметил: "Этот юбилей открывает важную веху в развитии Байконура, который скоро примет у себя новые российские ракетные комплексы", - сказал он, передает РИА Новости.

Один из проектов подразумевает модернизацию первой площадки Байконура, так называемого "Гагаринского старта", для запусков ракет "Союз-2". Уже ведутся переговоры, после завершения которых "Роскосмос" приступит к реальным физическим работам на этой первой легендарной пусковой площадке, - отметил Рогозин.

Второй проект, который глава "Роскосмоса" считает важным - "Байтерек", недавно переименованный в "Назарбаевский старт". Это реконструкция старта ракеты "Зенит", самой последней ракеты Советского Союза, которая использовалась с Байконура. И в наших планах создание ракеты "Союз-5", еще более мощной, чем "Зенит", - сказал Рогозин.

Начало работы "Назарбаевского старта" и "Гагаринского старта" еще больше укрепит сотрудничество России и Казахстана, - подчеркнул глава "Роскосмоса".