Беспорядки вынудили власти США закрыть федеральные тюрьмы – СМИ

В США впервые за 25 лет закрыли федеральные тюрьмы – такое решение власти страны приняли в связи с беспорядками, которые начались в стране после смерти афроамериканца Джорджа Флойда, - сообщает издание Government Executive со ссылкой на письмо Бюро тюрем США.

"Бюро тюрем ввело национальный локдаун в 16:00 (23:00 мск) по местному времени из-за продолжающихся волнений и беспорядков по всей стране", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Бюро состоит из 122 учреждений по всей стране, в которых содержатся под стражей около 165,5 тыс заключенных и работают почти 37 тыс человек. Отмечается, что это было сделано для обеспечения безопасности до тех пор, пока не утихнут волнения.

Напомним, по городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.