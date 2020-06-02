В "Росатоме" предложили еще один метод борьбы с коронавирусом

Специалисты одного из ведущих научных центров госкорпорации "Росатом" Физико-энергетического института имени Лейпунского (ФЭИ, Обнинск, Калужская область) разработали необычный подход к лечению коронавирусной инфекции путем дезинфекции легких с помощью ультрафиолета, - рассказал директор ФЭИ Андрей Говердовский.

"Физики и химики ФЭИ разрабатывают новый метод борьбы с вирусами, в том числе COVID-19. Проект мы называем "светящийся газ". До сих пор никому не удавалось провести дезинфекцию ультрафиолетом внутри человека. Мы придумали, как можно это сделать", - поведал Говердовский, передает РИА Новости.

Ученые подбирают молекулы и газовые компоненты, которые способны оставаться активными при вдыхании и излучать ультрафиолет прямо в легких.

Кроме коронавируса, этот метод позволит лечить туберкулез, онкологию и другие болезни, - надеются специалисты.