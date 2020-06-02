В России спрогнозировали крупные пожары в четырех округах

Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) прогнозируют на этой неделе масштабные очаги природных пожаров, в том числе от палов сухой растительности, в регионах Сибирского, Дальневосточного, Северо-Западного и Южного федеральных округов страны.

"На предстоящей неделе наиболее масштабные очаги природных пожаров, в том числе от палов сухой растительности, прогнозируются на территории Ленинградской области, Забайкальского и Ставропольского краев, Республик Бурятия, Калмыкия, Астраханской области, всего Сибирского федерального округа, кроме северных районов Красноярского края", - говорится в сообщении на официальном сайте ВНИИ ГОЧС, передает РИА Новости.

На территории России уже зарегистрировано более 5,5 тыс лесных пожаров, что на 5% меньше аналогичного периода прошлого года, при этом на 12% выше показателей аналогичного периода 2018 года.

Также возможны возникновения очагов природных пожаров и переходов огня с приграничных районов как России, так и сопредельных государств. В первой декаде июня наиболее неблагоприятная обстановка может складываться на территории Печенгского и Кольского районов Мурманской области, граничащих с Финляндией, Полтавского и Щербакульского районов Омской области, Купинского и Баганского районов Новосибирской области, а также Павлодарской области Республики Казахстан, - отмечается в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС.