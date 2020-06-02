В Роспотребнадзоре рассказали о новых способах "коронавирусных" мошенников

Роспотребнадзор рассказал о новых видах мошенничества на фоне пандемии коронавируса и дал советы, как не стать жертвой злоумышленников.

Мошенники пользуются страхами потребителей. Часто они предлагают людям "уникальные" товары для борьбы с коронавирусом на условиях предоплаты. Также распространенным обманом является предложение оплатить якобы выписанный штраф, сделать особый пропуск на передвижение или обязательно сдать платные анализы, - передает РИА Новости.

Некоторые мошенники пытаются проникнуть в квартиры под видом врача, социального работника или сотрудника компании, которая проводит дезинфекцию, а пользователям интернета предлагают перейти по опасным ссылкам или оставить свои персональные данные.

Роспотребнадзор порекомендовал использовать официальные источники - для граждан работает специальный портал, где размещены справочные материалы в сфере защиты прав потребителей, а бесплатные консультации специалистов можно получить по номеру телефона горячей линии для потребителей финансовых услуг, также по телефону единого консультационного центра Роспотребнадзора, - сообщает сайт ведомства.