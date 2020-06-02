Городской транспорт Подмосковья возвращается к оплате банковскими картами

С 3 июня при проезде в транспорте Подмосковья разрешается оплата банковскими картами, - сообщается в Telegram-канале главы региона Андрея Воробьева.

"Андрей Воробьев подписал постановление, ослабляющее в Подмосковье действие ограничений, введенных на период пандемии коронавируса. Со среды 3 июня в регионе... разрешается оплата банковскими картами при проезде на транспорте", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.