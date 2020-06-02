Россия временно запретила импорт топлива

С сегодняшнего дня в России действует временный запрет на импорт бензина, дизельного топлива, керосина, судового топлива и газойля.

Ограничения наложены до 1 октября, но при необходимости профильные ведомства могут до 15 июня принять решение об изменении срока его действия, - передает РИА Новости.

Запрет не распространяется на транзитные поставки топлива; на топливо, содержащееся в технологических емкостях и используемое в целях эксплуатации в пути следования; ввезенное до вступления в силу запрета и в отношении которого не совершены действия, связанные с таможенным декларированием и выпуском; перемещаемое гражданами для личного пользования.

Такая ситуация связана с тем, что отгрузки бензина из Беларуси в Россию железнодорожным транспортом в апреле резко выросли. Показатель достиг максимального уровня за несколько лет и составил около 1,5% от общего объема потребления бензина в России. В то же время за весь 2019 год из Беларуси было импортировано лишь 200 т этого вида топлива.

Многим российским покупателям оптовых партий белорусский бензин с поставкой в апреле с учетом стоимости транспортировки на станцию назначения обходился минимум на 500 рублей за тонну дешевле, чем отечественный, предложение которого на бирже в апреле значительно сократилось.