Украина решила засекретить "план по возвращению" Крыма

Большая часть "стратегии" Киева по "возвращению" Крыма будет засекречена, - заявил в интервью "Укринформу" так называемый представитель президента Украины на полуострове Антон Кориневич.

Он заявил, что "представительству" украинского президента в Крыму удалось возобновить "процесс по наработке этой стратегии", для чего была создана рабочая группа. Часть данной "стратегии" должна быть открытой и публичной, чтобы "люди видели", что Киев делает для "возвращения" территорий и проживающего там населения.

"Но, конечно, большая ее часть должна быть закрытой и тайной, особенно та, что касается вопросов безопасности ", - сказал он, передает РИА Новости.

В свою очередь глава Крыма Сергей Аксенов, комментируя разработку Киевом "стратегий" по "деоккупации", подчеркнул, что любые подобные планы, рожденные в головах украинских "стратегов", останутся "пустым сотрясением воздуха и порчей бумаги".

На Украине регулярно заявляют о разработке "планов" по "возвращению" Крыма. Ранее министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба заявил о разработке экспертами ведомства стратегии "деоккупации" полуострова, отметив, что стратегией Украины в этом вопросе является "игра вдолгую".