В охваченные беспорядками города США могут ввести армию

Президент США Дональд Трамп намерен мобилизовать все ресурсы для прекращения беспорядков в стране – он пригрозил ввести армию в те города, власти которых откажутся задействовать Национальную гвардию.

"Я мобилизую все имеющиеся федеральные ресурсы, гражданские и военные, чтобы остановить беспорядки и грабежи, положить конец разрушениям и поджогам и защищать права законопослушных американцев", - заявил Трамп, выступая в Белом доме.

Президент США заявил, что рекомендовал губернаторам задействовать Национальную гвардию в необходимом объеме, чтобы взять под контроль ситуацию на улицах.

"Если какой-то город или штат откажется предпринять действия, необходимые для защиты жизни и имущества жителей, я разверну вооруженные силы Соединенных Штатов и быстро решу эту проблему за них", - добавил глава государства.

По сути Трамп намерен задействовать закон "О восстании" 1807 года, который регулирует полномочия президента США размещать войска на территории страны для подавления восстания или мятежа. О возможности применения таких полномочий Трамп уже неоднократно говорил в последние дни.

Сейчас решения о задействовании подразделений Национальной гвардии для наведения общественного порядка принимают губернаторы штатов.

Напомним, беспорядки в американских городах вспыхнули после гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией. В интернете появились кадры, на которых видно, что на мужчину надели наручники, повалили его, причем один из полицейских наступил ему коленом на шею.