BioShifts: Морские животные плывут к полюсам

Глобальное потепление вынуждает животных покидать привычные места обитания, причем морские виды мигрируют к полюсам Земли в шесть раз быстрее, чем проживающие на суше, пишет Science Alert в материале Thousands of Species Are Fleeing to Earth's Poles en Masse, And a Pattern's Emerging. Собрав 258 рецензированных исследований, эксперты сравнили более 30 тысяч изменений в поведении более чем 12 тысяч видов бактерий, грибов, растений и животных. Полученная в результате база данных, названная BioShifts, стала первым всесторонним анализом подобного рода.

BioShifts - способ помочь нам отслеживать все эти изменения, чтобы мы могли предсказать, что произойдет дальше. Хотя база данных ограничена имеющимися возможностями исследований, имеющиеся данные позволяют предположить, что морские виды реагируют на глобальные тепловые сдвиги гораздо быстрее, чем наземные животные.

Наземные виды приближаются к полюсам по мере того, как планета нагревается, но этот сдвиг происходит гораздо медленнее, чем ожидалось, особенно в районах с теплым климатом. Морские виды движутся к полюсам со средним темпом почти 6 километров в год, в то время как наземные животные продвигаются в среднем лишь на 1,8 метра в год (немного быстрее чем предыдущие оценки для наземных видов, но все еще сравнительно медленно).

Эта разница между землей и водой могла возникнуть по нескольким причинам. Возможно, это произошло из-за чувствительности к температуре. Воздух проводит тепло в 25 раз менее эффективно, чем вода, и многие наземные животные могут легко регулировать температуру своего тела, если захотят. В целом, это логично, поскольку морские виды животных и многие экзотермы - хладнокровные виды - гораздо более восприимчивыми к колебаниям температуры Земли.

Кроме того, животные в воде могут мигрировать намного легче, если возникнет такая необходимость. На суше деятельность человека часто препятствует передвижению животных.

Освоение земли и изменение климата также могут вынудить виды двигаться в противоположных направлениях.

"На суше утрата и фрагментация привычной для животных среды обитания из-за изменения климата и землепользования могут препятствовать способности наземных видов отслеживать изменяющиеся изотермы [линии на карте, соединяющие регионы с одинаковой температурой]. Эти сложные факторы необходимо учитывать для лучшего понимания перераспределения биоразнообразия и его последствий для благосостояния людей в условиях будущего изменения климата", - пишут ученые.

Если они правы, и морская флора и фауна лучше отслеживают изменения температуры, то серьезные и долгосрочные последствия не заставят себя ждать. Во время Пермско-триасового вымирания, самого бедственного события в истории Земли, очень немногие морские организмы остались в старой среде обитания, когда уровень кислорода резко упал. Как говорит океанограф Кертис Дойч из Вашингтонского университета, в тот период вымерло более чем 50% морских видов.

Сегодня, когда температура повышается, из-за чего животные вынуждены перемещаться во все более и более узкие ареалы обитания, те животные, которые уже плывут к полюсам, также могут столкнуться с нехваткой более холодных вод.

Конечно, подобное происходит и на суше. Говорят, что животные, найденные высоко в горах, "едут на эскалаторе к вымиранию", поскольку температура и конкуренция в этой среде обитания толкают их на грань. И в воде этот эскалатор движется быстрее.

"Мы предполагаем, что коммерческий рыбный промысел может ускорить перемещение морских видов в результате истощения ресурсов и разрушения популяции, в то время как проживающие в океанах виды будут лучше ощущать тепловые пределы и отслеживать изменение климата", - прогнозируют авторы.