Новый альянс вокруг Ливии

Вчера представители Ливийской национальной армии (ЛНА), возглавляемой фельдмаршалом Халифой Хафтаром объявили, что восстановили контроль над городом аль-Асабиа, который контролировался правительством национального согласия (ПНС). Ранее ЛНА раскритиковала заявления американских военных о том, что в страну "прибыли российские военные самолеты" для поддержки армии маршала Халифы Хафтара.

Сейчас армия Хафтара борется с силами ПНС, на стороне которых выступает Турция. Между тем в середине мая на онлайн-совещании министров иностранных дел Египет объявил о создании международного альянса с участием Греции, Кипра, ОАЭ и Франция для противостояния "провокационным действиям Турции в Ливии и Средиземноморье". "Аль-Монитор" в материале Egypt announces international anti-Turkey alliance пишет, что в совместном заявлении, опубликованном вскоре после встречи было объявлено, что альянс сосредоточится на противодействии работам Турции у берегов Кипра. 16 мая Европейский союз осудил буровые операции, осуществляемые турецким судном Yavuz. 3 мая Греция раскритиковала Турцию после того, как два ее самолета пролетели над греческими островами, заявив, что турецкие самолеты пролетели слишком близко к греческому вертолету, перевозившему министра обороны и командующего армией, которые летели над небольшим островом в Эгейском море.

Альянс также подверг критике действия Турции в Ливии и соблюдение страной меморандумов о взаимопонимании в отношении разграничения морских границ в Средиземном море и по вопросам безопасности и военного сотрудничества, подписанных в ноябре 2019 года между Турцией и ливийским правительством в Триполи.

14 мая Турецкая нефтяная корпорация направила правительству Фаиза Сараджа запрос на получение разрешения на начало разведочных работ в восточной части Средиземного моря. 17 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также обсудил с Сараджем шаги по выполнению условий вышеупомянутого меморандума.

Пятисторонний альянс также осудил войну в Ливии и турецкую военную поддержку правительства Сараджа, призвав Турцию остановить поток иностранных боевиков, идущих из Сирии в Ливию. Турецкая военная помощь в Ливии изменила ход сражений вокруг Триполи между проправительственными силами и восточным военным лидером Халифой Хафтаром, возглавляющим Ливийскую национальную армию. В совместном заявлении альянса говорится, что его члены будет продолжать проводить регулярные консультации, что, по мнению экспертов, можно считать подтверждением стремления альянса оказать давление на Турцию.

Заявление вызвало недовольство Анкары. МИД Турции объявил 11 мая, что Анкаре "удалось разрушить саботажные схемы этих стран в регионе и свести на нет их усилия по поддержке путчистов".

Египет и ОАЭ открыто поддерживают Хафтара, а президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил в конце прошлого года: "Мы поддерживаем Ливийскую национальную армию и бросим ее". В апреле ОАЭ высоко оценили усилия Хафтара по противодействию экстремистским формированиям в Ливии.

Тарик Фахми, профессор политологии в Каирском университете, заявил в интервью "Аль-Монитор": "Пятистороннему альянсу удалось достичь своей первой цели - вызвать обеспокоенность Турции, о чем свидетельствует заявление Министерства иностранных дел страны, в котором была раскритиковала каждая из стран-членов альянса. Участие Франции в альянсе имеет первостепенное значение, поскольку она рассматривается как одна из крупнейших держав Евросоюза, что может способствовать введению санкций против Турции для защиты Кипра. Франция будет играть важную роль в альянсе, потому что она является постоянным членом Совета Безопасности ООН и может наложить вето на любое решение в пользу действий Турции в Ливии".

Министр иностранных дел правительства в Триполи Мохамед Таха Сиала заявил 18 мая, что его "министерство готовит досье, в котором будут перечислены нарушения стран, которые поддерживают Хафтара, для представления Совету безопасности".

Фахми отметил, что Франция придает дополнительный импульс новому альянсу, поскольку входит в военно-морскую миссию ЕС, получившую название Irini, которая была начата в апреле для обеспечения соблюдения эмбарго на поставки оружия в Ливию "и не позволяет Турции направлять оружие в Триполи для борьбы с Ливийской национальной армией".