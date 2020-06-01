Аэродинамический аттракцион ждет любителей экстрима в Ставрополе

Единственный аэродинамический аттракцион в Ставропольском крае был установлен в краевом центре в парке "Победы". Об этом сообщает пресс-служба администрации города. Аттракцион начнет работу после отмены режима обязательной самоизоляции.

"Новый аэродинамический аттракцион - это симулятор свободного падения, аналог прыжка с парашютом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с помощью аэротрубы спортсмены-парашютисты оттачивают свои навыки, готовясь к прыжкам.