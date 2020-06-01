Метрополитен-опера покажет "Пуритан" с участием Анны Нетребко

Нью-йоркский театр Метрополитен-опера, продолжая показы своих спектаклей разных лет, представит "Пуритан" Винченцо Беллини.

На сайте театра и в его мобильном приложении его можно бесплатно смотреть с 02:30 2 июня до 01:30 3 июня мск.

Сценическая версия итальянского режиссера Сандро Секви порадует любителей костюмных постановок и экранизаций романов Александра Дюма. Кирасы, отложные воротники, гобелены, романтический пейзаж с крепостью в этой постановке оттеняют изобилующую виртуозными ариями и ансамблями партитуру.

Спектакль был поставлен в 1976 году в расчете на Джоан Сазерленд, через двадцать лет при возобновлении ее сменила Эдита Груберова, а в 2000-е годы наступил черед Анны Нетребко.

Другие заглавные партии исполнят Эрик Катлер, Джон Релья и Франко Вассалло.

За дирижерский пульт встанет маэстро Патрик Саммерс.