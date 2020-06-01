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Метрополитен-опера покажет "Пуритан" с участием Анны Нетребко

Метрополитен-опера покажет &quot;Пуритан&quot; с участием Анны Нетребко

Нью-йоркский театр Метрополитен-опера, продолжая показы своих спектаклей разных лет, представит "Пуритан" Винченцо Беллини.
На сайте театра и в его мобильном приложении его можно бесплатно смотреть с 02:30 2 июня до 01:30 3 июня мск.
Сценическая версия итальянского режиссера Сандро Секви порадует любителей костюмных постановок и экранизаций романов Александра Дюма. Кирасы, отложные воротники, гобелены, романтический пейзаж с крепостью в этой постановке оттеняют изобилующую виртуозными ариями и ансамблями партитуру.
Спектакль был поставлен в 1976 году в расчете на Джоан Сазерленд, через двадцать лет при возобновлении ее сменила Эдита Груберова, а в 2000-е годы наступил черед Анны Нетребко.
Другие заглавные партии исполнят Эрик Катлер, Джон Релья и Франко Вассалло.
За дирижерский пульт встанет маэстро Патрик Саммерс.

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Вестник Кавказа

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