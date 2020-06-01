Исторический облик сквера имени Льва Толстого сохранят в Пятигорске

Сквер имени Льва Толстого в Пятигорске сохранит свое неповторимое очарование после благоустройства: власти курорта отклонили предложенный дизайнерами творческий проект и решили сохранить исторический облик сквера. Об этом сообщает пресс-служба администрации Пятигорска.

Уточняется, что в сквере отремонтируют фонтан, установят скамейки и урны. Не обойдут вниманием и систему освещения - старинные фонари приведут в порядок, а по периметру установят новые. Также отремонтируют памятник Льву Толстому. Кроме того, в сквере будут разбиты новые клумбы и цветники.