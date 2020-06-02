В Адыгее на развитие сел выделят 872,5 млн рублей

В Адыгее в текущем году на реализацию госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий" выделили 872,5 млн рублей. Об этом сообщил глава республики Мурат Кумпилов.

Он уточнил, что в рамках госпрограммы до конца года планируется построить 71,4 км распределительных газопроводов низкого давления, что почти в семь раз превышает показатели 2019 года. Кроме того, программа включает строительство почти 13 км водопроводных сетей, 7,5 км дорог, строительство двух домов культуры в Красногвардейском районе, ФАПа в Гиагинском районе, физкультурно-оздоровительного мини-парка в Теучежском районе и реализацию 12 проектов по благоустройству сельских территорий в Кошехабльском, Майкопском и Шовгеновском районах. Ожидается, что благодаря возможностям госпрограммы 11 семей смогут улучшить жилищные условия.

"Несмотря на сложную ситуацию, реализация национальных проектов и госпрограмм остается в приоритете. Важно ускорить темпы строительства и завершить намеченные объекты в запланированные сроки - это позволит региону раньше приступить к освоению лимитов следующего года", - приводит портал Юга.ру слова Кумпилова.